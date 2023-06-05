Кировские чиновники рассказали, как отличить смертельно опасный «Мистер сидр», от которого гибнут люди

Опасный напиток доставляют в 30-литровых кегах и разливают по другой таре. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области проверят сетевые магазины. Причина - массовое отравление напитком «Мистер сидр» в других регионах России.

Так, в Димитровграде Ульяновской области множество отравившихся. Всего по стране погибло как минимум 16 человек, выпивших суррогат указанной марки. Люди слепли, внутри у них «все горело». Среди пострадавших есть дети, - пишут наши коллеги из «КП - Ульяновск». Производитель из Самары уже задержан.

Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил проверить все торговые сети на наличие в них самарского «Мистера сидра». Ответственным будет зампред правительства Михаил Сандалов.

Опасный напиток могут поставлять в пластиковых кегах по 30 литров, а после - разливаться в тары меньшего размера, зачастую в «полторашки». Вкусы разные: «Бабл гам», «Клубника барбарис», «Виски кола», «Персик», «Шампанское», «Яблоко», «Вишня», «Голубая лагуна», «Лесные ягоды», «Манго». На этикетках указано примерно следующее: «Напиток пивной фильтрованный, осветленный, пастеризованный. Состав: вода подготовленная, сок яблочный концентрированный, дрожжи сухие активные, сахар, лимонная кислота. Срок годности 180 суток».