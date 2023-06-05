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НовостиПроисшествия5 июня 2023 12:05

Водитель погиб, пассажирка получила травмы в аварии в Кировской области

Машина врезалась в дерево
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Авария случилась в Кирово-Чепецком районе. Фото: Госавтоинспекция региона

Авария случилась в Кирово-Чепецком районе. Фото: Госавтоинспекция региона

В воскресенье, 4 июня, в 12.25 в Кирово-Чепецком районе произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным УГИБДД УМВД России по Кировской области, 69-летний водитель ВАЗ-21043 съехал с дороги, после чего авто врезалось в дерево. Мужчина погиб на месте, а его 38-летняя пассажирка получила травмы. Об обстоятельствах и причинах ДТП пока не сообщается.

Всего за выходные в 24 авариях двое кировчан погибли, 31 получил травмы.

Ранее стало известно, что в Кирове раскрыли убийство, обставленное как несчастный случай. Подозреваемый заключен под стражу.