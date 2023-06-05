7 районов Кировской области еще не начали борьбу с борщевиком

Районы софинансируют суммы, выделенные на покос борщевика из областной казны. Фото: телеграм-канал Александра Соколова

32 миллиона рублей потратят в 2023 году на борьбу с борщевиком. Муниципальные бюджеты будут софинансировать еще по 300 тысяч рублей на эти цели. Всего обработают 924 га муниципальной и негосударственной земли.

Первый этап работ должен завершиться не позднее 30 июня. На пятницу, 2 июня, 417 га земли уже очистили от борщевика, это около 45% от плана, - отчитался зампред Терешков на планерке у губернатора Кировской области Соколова. Необработанные участки обещают зачистить не ранее цветения опасного сорного растения.

13 муниципалитетов полностью «закрыли» первый этап. В Кирове же запланирована очистка 220 га земли от борщевика, при этом по факту работы проведены лишь на площади около 24 га. Хотя мэрия утверждает, что план выполнен уже на 80%.

244 га очистили сельхозпредприятия, 98 га - ВГАТУ. Кроме того, борщевик ликвидируют в охранных зонах энергетических объектов. Продолжают очищать обочины дорог, в июле на подъездах к Кирову «выжгут» химией 30 га борщевика.

Собственники земель получили 382 уведомления о необходимости ликвидации очагов борщевика. Работа идет не так быстро из-за моратория на проверки.

Александр Соколов в своем телеграм-канале пишет, что хуже всего ситуация в Лузском, Мурашинском, Нагорском, Опаринском, Орловском, Омутнинском и Подосиновском районах: работы там еще не стартовали.