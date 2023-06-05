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НовостиЗвезды5 июня 2023 11:11

Александр Калягин оказался в восторге от кировской молочки

Уроженец Малмыжа побывал на Вятке со спектаклем по Чехову
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Александр Калягин сыграл в постановке театра Et Cetera. Фото: kirovreg.ru

Александр Калягин сыграл в постановке театра Et Cetera. Фото: kirovreg.ru

В минувшие выходные в Кирове показали «ЛИЦА» московского театра Et Cetera - спектакль по мотивам юмористических рассказов Антона Чехова. Уроженец Кировской области, народный артист РСФСР Александр Калягин играл в дуэте с народным артистом России Владимиром Симоновым.

После спектакля Александр Александрович встретился с главой региона Соколовым.

- Мастер оказался в восторге от кировской молочной продукции, - написал губернатор в своем телеграм-канале. - И посоветовал активнее рассказывать о положительных изменениях и достижениях Кировской области на самом высоком уровне.

Александр Соколов также заявил, что договорился с Александром Калягиным о более плотном взаимодействии и попросил оргкомитет подготовки к 650-летию Кирова привлекать именитых земляков к празднованию.