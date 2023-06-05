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НовостиОбщество5 июня 2023 10:42

Соколов: вопрос перевода начальных классов школы № 16 в здание на Милицейской не рассматривался

Губернатор ждет «коллективного взвешенного мнения» от родителей и педагогов
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
В районе улицы Милицейской работают несколько школ, в которых учатся сотни детей

В районе улицы Милицейской работают несколько школ, в которых учатся сотни детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители учащихся школы № 16 города Кирова обратились к властям с вопросом о переводе начальных классов в корпус на улице Милицейской. Сейчас первоклашки учатся в здании на улице Воровского, 16а.

- Насколько знаю, школа на Милицейской в областной собственности, - сказал на еженедельной планерке глава региона Александр Соколов. - И такой вопрос не рассматривался. Прошу провести работу с педагогическими коллективами и учащимися школ, которые находятся в этом районе. Я понимаю, что существует много вариантов, как использовать высвободившееся помещение. В этом районе несколько школ и учреждение по работе с детьми. Активнее работайте с родительской и педагогической общественностью: необходимо прийти к коллективному взвешенному мнению.

Напомним, несколько учреждений переполнены, так что в Кирове возводят 4 школы и пристрой. Городские власти ранее отчитывались, что новый корпус 53-й школы строят по графику. А вот с возведением объектов в Зубаревском лесу и в Долгушине, доверенных «Монолиту», есть проблемы.