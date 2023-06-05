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НовостиПроисшествия5 июня 2023 10:04

Напившись, выкинул в окно кошку и собутыльницу: раскрыто убийство, замаскированное под несчастный случай

В Кирове раскрыли убийство, замаскированное под несчастный случай
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Возбуждено уголовное дело. На период расследования подозреваемого заключили под стражу

Возбуждено уголовное дело. На период расследования подозреваемого заключили под стражу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 31 мая в отдел полиции № 1 сообщили, что у дома по улице Романа Ердякова найден труп со следами падения с высоты.

Полицейские осмотрели место ЧП, опросили свидетелей. Как выяснилось, погибла 66-летняя женщина, жившая на 7-м этаже дома. Первая версия - несчастный случай: женщина попыталась спасти выпавшую кошку. При осмотре квартиры ничего подозрительного тоже не нашли.

Однако один из свидетелей утверждал, что незадолго до трагедии видел в квартире погибшей гостей, распивавших вместе с ней спиртное. Притом, что следов посиделок не было, все было прибрано, а дверь - не заперта. Появилась версия, что это все же было умышленное убийство.

Подозреваемого задержали в момент, когда он пытался покинуть город. 38-летнего мужчину доставили в отдел. Как выяснилось, в ходе посиделок он поссорился с хозяйкой квартиры, вышвырнул в окно ее кошку, а после - и саму женщину.

Материалы дела передали в Следком. Возбуждено дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». На период расследования мужчину заключили под стражу, - уточняют в УМВД России по Кировской области.