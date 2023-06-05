Напившись, выкинул в окно кошку и собутыльницу: раскрыто убийство, замаскированное под несчастный случай

Возбуждено уголовное дело. На период расследования подозреваемого заключили под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 31 мая в отдел полиции № 1 сообщили, что у дома по улице Романа Ердякова найден труп со следами падения с высоты.

Полицейские осмотрели место ЧП, опросили свидетелей. Как выяснилось, погибла 66-летняя женщина, жившая на 7-м этаже дома. Первая версия - несчастный случай: женщина попыталась спасти выпавшую кошку. При осмотре квартиры ничего подозрительного тоже не нашли.

Однако один из свидетелей утверждал, что незадолго до трагедии видел в квартире погибшей гостей, распивавших вместе с ней спиртное. Притом, что следов посиделок не было, все было прибрано, а дверь - не заперта. Появилась версия, что это все же было умышленное убийство.

Подозреваемого задержали в момент, когда он пытался покинуть город. 38-летнего мужчину доставили в отдел. Как выяснилось, в ходе посиделок он поссорился с хозяйкой квартиры, вышвырнул в окно ее кошку, а после - и саму женщину.

Материалы дела передали в Следком. Возбуждено дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». На период расследования мужчину заключили под стражу, - уточняют в УМВД России по Кировской области.