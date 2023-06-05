«Много букв, но ничего конкретного». Александр Соколов раскритиковал ответ чиновников по вопросу громоотвода в слободе Никольской

Глава региона попросил администрацию Кирова дать конкретный ответ, без отписок. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Одним из вопросов, который сегодня, 5 июня, обсудили на еженедельном совещании в правительстве Кировской области, стало строительство громоотвода в слободе Никольской.

Губернатор Александр Соколов рассказал, что кировчане уже не раз обращались в администрацию. В ответ же горожане получили отписку, из которой ничего не ясно.

- Четыре раза прочитал и ничего не понял. Много букв, номеров постановлений от организаций, которые непонятно существуют ли. И при этом ни слова не понятно, - отметил глава региона.

Александр Валентинович попросил мэрию дать конкретный ответ, и которого станет ясно построят громоотвод или нет.