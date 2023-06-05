Стадион «Локомотив» перейдет от «РЖД» в собственность города. Фото: kirovreg.ru

Стадион «Локомотив» перейдет от «РЖД» в собственность Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как пояснил губернатор области Александр Соколов на оперативном совещании, ранее «была угроза, что стадион выставят на торги, а территорию застроят». Это связано с тем, что РЖД уходит из непрофильной деятельности по всей стране.

В результате удалось достичь договоренности с гендиректором компании и сохранить стадион. Получена выписка из протокола заседания совета директоров. Уточняется, что уже есть заинтересованные организации, которые хотели бы заниматься развитием спортивной деятельности на стадионе «Локомотив».