В Кировской области за неделю от укусов клещей пострадали более двух тысяч жителей

Среди пострадавших есть дети - 301 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировской области за неделю с 22 по 28 мая из-за укусов клещей в медорганизации обратились 2396 жителей. Среди пострадавших есть дети - 301 человек. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Кроме того, зафиксировано восемь случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом. В том числе, и у одного ребенка. Клещевой боррелиоз выявили у 25 человек. Среди них также есть один ребенок.

Всего с начала сезона от укусов клещей пострадали уже 8537 жителей, из них 1242 ребенка. Диагноз клещевого боррелиоза подтвердился у 50 человек, в том числе у 6 детей. Энцефалит - у 10 пострадавших, среди них двое детей.