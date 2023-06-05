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НовостиОбщество4 июня 2023 22:54

Лишь 3% кировчан согласны брать кредиты на отпуск и отдых

80% опрошенных точно против такого подхода
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Сторонники идеи считают, что финансовые сложности не должны препятствовать отдыху

Сторонники идеи считают, что финансовые сложности не должны препятствовать отдыху

Фото: Артем КИЛЬКИН

3% кировчан собираются брать (либо уже взяли) кредит на летний отпуск. Чаще всего займы для отдыха берут представители старшего поколения, - отмечают эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.

Эксперты опросили 100 кировчан, и лишь трое готовы на кредит ради отпуска. По их мнению, финансовые сложности не должны препятствовать отдыху. Однако большинство опрошенных против такого подхода: «Нет денег - сиди дома». Примерно так высказались 80% респондентов портала.

Противников «отпускных» кредитов больше среди мужчин, нежели среди женщин.

Ранее мы делились историей сотрудницы кировского детского сада, которой до вмешательства прокуратуры отказывались давать законный удлиненный отпуск.