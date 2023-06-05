ВятСШОР получила новые тренажеры за 2,5 миллиона рублей

Тренажеры помогут тяжелоатлетам и спортсменам, занимающимся пауэрлифтингом. Фото: kirovreg.ru

Кировская область получила 7 миллионов рублей из федерального бюджета на оборудование и инвентарь для спортшкол олимпийского резерва. Деньги дали по проекту «Спорт - норма жизни».

ВятСШОР уже получила новые тренажеры для общей физической подготовки, а также для пауэрлифтинга и тяжелой атлетики. Стоимость оборудования - 2,5 миллиона рублей, - сообщают в министерстве спорта и молодежной политики Кировской области. На остальные деньги инвентарь поставят в спортшколу «Быстрица».

Напомним, ранее в Кирове открыли новую спортплощадку. Ее построили на месте аварийного дома, снесенного несколько лет назад.