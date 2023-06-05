Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт5 июня 2023 7:01

ВятСШОР получила новые тренажеры за 2,5 миллиона рублей

Деньги на закупку пришли из федеральной казны
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Тренажеры помогут тяжелоатлетам и спортсменам, занимающимся пауэрлифтингом. Фото: kirovreg.ru

Тренажеры помогут тяжелоатлетам и спортсменам, занимающимся пауэрлифтингом. Фото: kirovreg.ru

Кировская область получила 7 миллионов рублей из федерального бюджета на оборудование и инвентарь для спортшкол олимпийского резерва. Деньги дали по проекту «Спорт - норма жизни».

ВятСШОР уже получила новые тренажеры для общей физической подготовки, а также для пауэрлифтинга и тяжелой атлетики. Стоимость оборудования - 2,5 миллиона рублей, - сообщают в министерстве спорта и молодежной политики Кировской области. На остальные деньги инвентарь поставят в спортшколу «Быстрица».

Напомним, ранее в Кирове открыли новую спортплощадку. Ее построили на месте аварийного дома, снесенного несколько лет назад.