5 июня сотни домов в Кирове останутся без горячей воды

Причина отключений - гидравлические испытания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 5 июня, в городе Кирове продолжатся гидравлические испытания на коммунальных сетях. Поэтому во многих домах отключат горячее водоснабжение.

График следующий:

- Вечером 5 июня вода вернется в дома на улице Красный Химик, 2/3, 2/4, 1/1, 1/2, 1/3, 2;

- До 7 июня горячую воду отключат в домах по улицам Чапаева, 65, 67/1/, 69/1, Некрасова, 22, 26, Комсомольской, 41б, 63, Гороховской, 83, Красина, 2, 3, 5/1, 5/3, 9, 12, 14; Челюскинцев, 7, 9, Сурикова, 39/2, 39/3, 50, 52,37, Некрасова, 20 («Престиж»), Некрасова, 16 («Арника»), Чапаева, 67/2 (ТЦ «Небо»); Комсомольской, 46/6, 42, 46, Челюскинцев, 3а, Комсомольской, 42б, Чапаева, 69/3 (пристрой), Комсомольской, 41а; Комсомольской, 37, 41, 43; Гороховский, 41; Гороховский, 43; Комсомольской, 39; Чапаева, 69, 67, Красина, 2а; Привокзальная пл., 1, Красина, 2б; Сурикова, 39; Сурикова, 41; Комсомольской, 89, Комсомольской, 89 (пристрой); Челюскинцев, 5; Комсомольской, 53а; Красина, 10/1; Чапаева, 48, 50, 48а, 48б; Горького, 63/1; Горького, 63/2; Горького, 63/3; Братьев Васнецовых, 15, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

- К 9 июня горячая вода вернется в дома на улицах Юбилейной, 1, 3, 5, 7; Набережная, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 32;

- До 11 июня горячей воды не будет в домах по улицам Володарского,6, Профсоюзной, 29, 27, 29а, Энергетиков, 38, 40, 42, Карла Маркса, 10, Володарского, 3, Профсоюзной, 44 (баня и «Лига Мед»), Профсоюзной, 23а, 23б, 38а, 31а, 33, Свободы, 6, 4, 6а, Карла Маркса, 21, объекты ТИ (Карла Маркса, 18: Прокашев С.Н., ИП Лебедев В.Н.; Советская, 51а - Ивонина А.С.; Советская, 55 -Территориальное управление федерального агенства по управлению Государственным имуществом в Кировской области); Володарского, 2 - институт, Профсоюзной, 41а – ФГБОУ ВО РАНХиГС, Профсоюзной, 43 (ЦДЮТ), ДЮСШ№4.

- До 12 июня воду отключат на улицах Большева, 5, 10,12; Кутшо, 9; Лепсе, 9, 3, 5, 7, 2, Мельникова, 22; Крутикова, 8; Крутикова, 3а; Лепсе, 18; Мельникова,8; Лепсе, 15; Цеховой, 4; Шинников, 6, 8, 9, 11, 13, 4, Шинников, 6а; Крутикова 4, 6; Большева, 9, 11, 15, 17; Мельникова, 26; Большева, 13; Лепсе, 7а; Кутшо, 7; Крутикова, 2б; Большева, 4, 6, 8, Кутшо, 5; Лепсе, 6а, 8, 10, 10а; Лепсе, 2, 4, 4/2, 4/3, 2а, 6; С. Кольцо 20, 42, 44, 46, 48, 16а; Троллейбусный, 3а, 5а, 1, 1а, 3, 4, 9; Октябрьский, 79А, 81, 81А, 83 87; Лепсе, 12; Октябрьский, 67, 69; Троллейбусный, 4а; Троллейбусный, 12; Лепсе, 4/1, Октябрьский, 85; Тролллейбусный, 10; Октябрьский, 87а;

- К 16 июня горячее водоснабжение возобновят в домах по улицам Спортивной, 1; Советской, 9а, 11г, Пушкина, 28, 28а, 30, 32а, 36/1, 38а, 40; Гагарина, 20.