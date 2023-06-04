Власти Кировской области отбирают подрядчиков для капремонта на ближайшие 3 года

Ранее уже отобрали 50 компаний, которые смогут капитально ремонтировать здания. Фото: kirovreg.ru

Минэнергетики и ЖКХ Кировской области начало предварительный отбор подрядных организаций, которым доверят капитальный ремонт жилых домов.

Весной уже прошли два отбора, после которых в реестр дополнительно включили почти 50 компаний из разных регионов России.

Новый прием заявок начали 3 июня, завершится он 26 июня. Какие компании будут одобрены и допущены до капремонта жилых домов, станет известно не ранее 10 июля. Срок нахождения компаний в реестре - 3 года.

Ранее общественники рассказали, что жильцы двух домов в центре Кирова не дают бригадам ремонтировать балконы, в том числе проблемные.