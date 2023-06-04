В 5 городах и пгт Кировской области обезопасят дороги и переходы к школам и садикам

Работы завершат до 1 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировской области продолжает действие нацпроект «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Одно из направлений - безопасность подходов к образовательным учреждениям. Так, в Советске обустроят 4 пешеходных перехода. Кроме того, 4 перехода обновят в Юрье, 5 - в Котельниче. Ремонтировать планируют 4 дороги к школам и детским садам в Слободском и в Кирове.

Все работы должны завершить до начала учебного года. Плюсом во всех муниципалитетах перед 1 сентября обновят дорожную разметку.

Напомним, до 1 августа кировчане голосуют за дороги, которые пустят в ремонт в 2024 году.