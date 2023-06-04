5 июня десятки домов в Кирове останутся без света

Отключения начнутся с 8 утра Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

На понедельник, 5 июня, в Кирове запланированы отключения электроэнергии. График опубликован «Горэлектросетью»:

- с 8 до 17 часов света не будет по следующим адресам: улица Некрасова, 14, 16, 18; улица Горького, 61, 61а, 63, 63/1; Большая гора, 1 - 22а; деревня Верещагино, 9 - 21; Малая гора, 9 - 40; Большая гора, 21 - 69; Верещагино, 1 - 23; Малая гора, 1 - 24; Петуховский переулок, 2; Боровой переулок, 3, 5; улица Боровая, 6, 8; Северный переулок, 20, 20а, 20б; улица Верещагина, 27а - 62; улица Дальняя, 38 - 63; улица Санникова, 44 - 61; улица Богородская, 3д, 7б, 11, 17, 18а, 19, 29, 22, 26, 29, 31, 34; улица Ботаническая, 5, 7, 9, 10.

- с 8.30 до 16 часов электричества не будет в Малой Субботихе: улица Речная, 1, 1б, 5а, 5б; улица Школьная, 12 - 17.

- с 9 до 11 часов электричество отключат на улице Сормовской, 2, 3, 5 и в СТ «Северянка-3».

- с 13 до 17 часов свет отключат на улице Луганской, 47/3, 47б.

Жители Нововятского района и заречной части города могут уточнить информацию по телефонам 529-555 и 255-977, жители всех прочих районов Кирова - по телефонам 564-034, 255-977.