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НовостиСпорт4 июня 2023 11:14

На набережной Грина 12 июня будут состязаться боксеры из разных стран

Матчевая встреча пройдет у веерной лестницы
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Начало матчей запланировано на 12 часов. Фото: kirovreg.ru

Начало матчей запланировано на 12 часов. Фото: kirovreg.ru

12 июня, в День города Кирова, на набережной Грина состоится международная матчевая встреча «Бокс на Вятке». Состязания пройдут у веерной лестницы.

- Мероприятие станет значимым украшением праздника, - сообщили в правительстве Кировской области по итогам встречи оргкомитета. - А дополнит зрелищные поединки развлекательная программа.

В матчевой встрече сойдутся боксеры из Кировской области и Гомельской области Белоруссии. Открытие запланировано на 12 часов, окончание - на 16 часов.

Ранее в Кирове построили спортплощадку на месте снесенного аварийного дома.