На набережной Грина 12 июня будут состязаться боксеры из разных стран

Начало матчей запланировано на 12 часов. Фото: kirovreg.ru

12 июня, в День города Кирова, на набережной Грина состоится международная матчевая встреча «Бокс на Вятке». Состязания пройдут у веерной лестницы.

- Мероприятие станет значимым украшением праздника, - сообщили в правительстве Кировской области по итогам встречи оргкомитета. - А дополнит зрелищные поединки развлекательная программа.

В матчевой встрече сойдутся боксеры из Кировской области и Гомельской области Белоруссии. Открытие запланировано на 12 часов, окончание - на 16 часов.

Ранее в Кирове построили спортплощадку на месте снесенного аварийного дома.