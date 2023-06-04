МЧС предупреждает кировчан о грозах и шквалистом ветре

Ветер будет усиливаться с приходом грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На воскресенье, 4 июня, в Кирове и районах объявлено метеопредупреждение. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Кировской области со ссылкой на данные кировских синоптиков (ЦГМС).

Около 6 часов утра в Кирове и районах ухудшилась погода. До конца суток сохранится непростая погодная обстановка: ожидаются грозы, сильные дожди, местами - ливни. При грозе ветер усиливается до шквалистого с порывами до 13-18 метров в секунду.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали на 4 июня дожди и ветер, но облачную с прояснениями погоду.