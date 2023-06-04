Рецидивиста из Кировской области поймали на краже водки и минералки

Патруль подъехал, пока продавщица отвлекала вора разговором. Фото: Росгвардия

На днях в 7.00 утра на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из магазина на улице Советской города Слободского. На место направили экипаж Росгвардии.

К патрульным обратилась продавщица: указала на посетителя, который взял с прилавка по бутылке водки и минеральной воды, после чего попытался уйти. Женщина отвлекла его разговором, а вскоре подоспели росгвардейцы.

При проверке документов выяснилось, что мужчина 1988 года рождения ранее уже был судим. Для дальнейшего разбирательства его передали полицейским, а заодно изъяли похищенные бутылки.