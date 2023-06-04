День выпускника прошел в районах Кировской области

Цель акции - помочь в выборе профессии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В районах Кировской области прошел День выпускника. В рамках акции эксперты службы занятости помогли учащимся старших классов школ в дальнейшей профориентации. Отдельное внимание уделили воспитанникам интернатов и детдомов.

Учащимся школы-интерната из Бурмакина рассказали, как выбрать будущую специальность. Воспитанникам детского дома Уржума показали, как составлять резюме и пользоваться услугами портала «Работа России». Ребята прошли тест на профориентацию и консультировались с психологом.

Старшеклассникам из вятскополянской гимназии провели экскурсию по заводу «Молот-Оружие», а студентов Орлово-Вятского сельхозколледжа рассказали о перспективах трудоустройства и спецпрограммах для рабочей молодежи.

Бесплатно пройти профориентационный тест и получить помощь в выборе специальности можно в любом центре занятости населения, - напоминают в правительстве Кировской области.