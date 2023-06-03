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НовостиОбщество3 июня 2023 16:06

Кировские синоптики прогнозируют тепло и ливни на 4 июня

В районах Кировской области ожидаются грозы и порывы ветра до 14 метров в секунду
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Не забудьте зонтик, выходя из дома

Не забудьте зонтик, выходя из дома

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 4 июня, жителей Кирова ожидает облачная погода с прояснениями. Таков прогноз синоптиков кировского ЦГМС.

Ночью ожидается до +13 градусов, южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Прогнозируют и ливень. Днем же ожидается до +21 градуса, небольшой дождь и несильный юго-западный ветер.

В районах Кировской области также облачно с прояснениями, ночью +8… +13 градусов, днем +13… +18 градусов. В восточных районах и вовсе потеплеет до 23 градусов тепла. В течение всего дня возможны дожди, местами - грозы. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.