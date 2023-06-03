На месте аварийного дома в Кирове построили спортплощадку

Проект реализовали благодаря ППМИ. Фото: киров.рф

В Кирове появилась еще одна многофункциональная спортивная площадка. Это стало возможным благодаря проекту поддержки местных инициатив (ППМИ).

Площадку обустроили на улице Красноармейской, 28, прямо у корпуса ВятГУ. Несколько лет назад здесь снесли аварийный дом.

По периметру новой площадки установили ограждения. Внутри - игровую зону для футбола, волейбола и баскетбола. Акт приемки работ подписали совместно чиновники, активисты и депутаты городской Думы.

Параллельно комиссия проверила еще одну площадку ППМИ - зеленый уголок на улице Милицейской, 11. Здесь обустроят газон, парковку и тротуар из брусчатки, а также высадят ели и туи.