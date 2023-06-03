В Кирове может похолодать до +5 градусов

Утренние и вечерние температуры в тот же день будут в пределах нормы Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

К понедельнику, 5 июня, в городе Кирове может похолодать до +5 градусов. Такой прогноз публикуют синоптики gismeteo.ru.

Температура в ночь на понедельник ожидается на уровне +5 градусов, утром - около +13. К вечеру распогодится до 18 градусов тепла, вечером прогнозируют до +15 градусов.

На уходящей неделе в Кировской области наблюдались «температурные качели»: то становилось жарко, то холодно. Погода менялась в целом от солнечной до дождливой. Такие «качели» могут повториться и в июне.