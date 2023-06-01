Городской пляж в Белой Холунице благоустроили с нарушениями

Конструкции на пляже оказались смонтированы некачественно. Фото: prokuratura_kirov43

В Кировской области прокуратура выявила нарушения при благоустройстве городского пляжа в Белой Холунице. Как сообщили в ведомстве, на установку оборудования потратили более 1,7 млн рублей.

При этом во время проверки обнаружились нарушения - некачественный монтаж конструкций. Из-за чего отдыхающие на пляже могли травмироваться. Некоторые элементы оказались и вовсе не смонтированы и не установлены.

Некоторые элементы представляют опасность для горожан. Фото: prokuratura_kirov43

Подробные нарушения вскрылись и при проверке оборудования на спортивной площадке в Белой Холунице, создание которой обошлось в 3 млн рублей. В результате по обоим случаям прокурор внес собственникам объектов представления об устранении нарушений. Уточняется, что благоустройство велось в рамках реализации нацпроектов.

Напомним, что в Кировской области родительский патруль будет контролировать безопасность детей на пляжах. Губернатор региона предложил составить график дежурств.