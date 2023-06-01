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НовостиОбщество1 июня 2023 8:41

В Кирове три объекта культурного наследия выставят на конкурс для аренды «за рубль»

Заинтересованные лица руководствуются желанием восстановить здания
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На конкурс выставят два дома на Дерендяева и один - на Преображенской. Фото: google.com/maps

На конкурс выставят два дома на Дерендяева и один - на Преображенской. Фото: google.com/maps

Речь идет о домах по адресам Дерендяева, 61 и 61а, Преображенская, 39. Их готовят к конкурсу для заключения договоров аренды по льготной ставке. Торги состоятся в третьем квартале года.

Как пояснили в мэрии, заинтересованные в сделке люди руководствуются целью восстановить объекты культурного наследия. При этом восстановлением зданий должны заниматься компании, имеющие аккредитацию на проведение реставрационных работ.

Всего в собственности администрации Кирова находятся 16 ОКН, 11 из них уже используются арендаторами. Три здания готовятся к конкурсу, еще два в скором времени сдадут в аренду и один, включенный в программу приватизации, выставят на торги.