Василий Сметанин стал новым руководителем УФНС Кировской области

Кандидатуру предложил губернатор Александр Соколов. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области назначили нового руководителя УФНС. Им стал Василий Сметанин, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Кандидатуру лично предложил губернатор Александр Соколов. По его словам, Василий Сметанин обладает реалистичным подходом к работе.

- Я не хотел бы, чтобы налоговая служба использовалась как вариант давления и карательный орган, что иногда бывает. Я надеюсь, что у нас такого не будет. Надеюсь, что мы выстроим конструктивные взаимоотношения, будем искать дополнительные доходы государства там, где растет прибыль, - заявил глава региона.

Руководство ФНС согласилось с доводами губернатора.

СПРАВКА «КП»

Василий Борисович Сметанин окончил Вятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономист» и Московскую государственную юридическую академию имени О. Е. Кутафина по специальности «юрист». С 2002 года работает в налоговых органах, ранее - в инспекции ФНС, позднее перешел в управление. В 2018 году стал замруководителя областного УФНС.