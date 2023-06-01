Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 июня 2023 7:35

В Кирове насмерть сбили 24-летнего пешехода

За рулем находился 21-летний молодой человек
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла на улице Производственной. Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла на улице Производственной. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове насмерть сбили пешехода. Подробности рассказали в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 31 мая в 22.55. У дома №29 по Производственной автомобиль ВАЗ-21074 сбил 24-летнего пешехода. Удар оказался сильным - крыша машины прогнулась под весом тела. В результате полученных травм молодой человек скончался. Известно, что за рулем находился 21-летний парень. Вероятно, он мог не заметить пешехода в темноте.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло пять ДТП, в которых погиб один человек и пострадали пятеро.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове мотоциклист наехал на дорожного рабочего.