В Кировской области пенсионерка осталась без меры соцподдержки из-за ошибки в трудовой

Женщине пришлось обратиться за помощью, чтобы решить проблему. Фото: прокуратура Кировской области

В Кировской области пенсионерку незаконно лишили компенсации оплаты услуг ЖКХ. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

В ведомство обратилась жительница Верхнекамского района. С 2005 по 2012 года она работала ветеринарным фельдшером на Слободской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных. По закону, она имеет право на частичную компенсацию расходов по оплате услуг ЖКХ и жилого помещения. Однако пожилая женщина так и не дождалась меры поддержки. Иск об установлении факта допущенной ошибки в трудовой книжке, который она подала, оставили без рассмотрения.

Прокурор в ходе проверки собрал доказательства того, что женщина действительно работала на ветстанции в указанные годы. Материалы поступили в суд с новым иском, который рассмотрели и признали требование законным. Женщина получит меру поддержки с 8 июля 2021 года, то есть с первого момента обращения в органы соцзащиты.