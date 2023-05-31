В Кировской области новорожденных проверяют на генетические заболевания

Врачи обследуют ребенка на 36 редких патологий. Фото: Минздрав Кировской области

В Кировской области всех новорожденных проверяют на выявление редких генетических заболеваний. Подробности рассказали в региональном Минздраве.

В первые дни жизни младенцев обследуют на 36 заболеваний. Среди них - врожденный гипотериоз (недостаточность выработки гормонов щитовидки), первичный иммунодефицит, фенилкетонурию (болезнь, связанную с нарушением обмена аминокислот) и другие. С начала 2023 года врачи проверили уже 2049 новорожденных детей.

Как отметили в Минздраве, такое обследование - важный механизм снижения младенческой смертности и инвалидности среди детей. В этом вопросе большую роль играет внедрение современных технологий и расширение перечня выявляемых патологий.