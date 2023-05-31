В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в краже телефона

На запись камеры наблюдения попал предполагаемый преступник. Фото: скрин с видео УМВД России по Кировской области

В Кирове разыскивают мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона. Подробности сообщает областное УМВД.

Инцидент произошел в одном из магазинов по улице Ивана Попова. Неизвестный похитил из ячейки для хранения вещей мобильный телефон. Материальный ущерб составил шесть тысяч рублей.

Полиция полагает, что к хищению причастен мужчина, попавший на камеры видеонаблюдения 24 мая. Его приметы: на вид 35-40 лет, рост около 185 см., среднего телосложения.

Если вам что-либо известно о местонахождении этого человека, сообщите об этом по телефонам 51-95-29, 56-60-20 или 02 (102).