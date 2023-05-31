Кировчанка отдала мошенникам 2,3 миллиона рублей

Кировчанке позвонила якобы сотрудница Центробанка и развернула уже привычную схему. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове женщина отдала мошенникам более двух миллионов рублей. Подробности рассказали в областном УМВД.

В середине мая 57-летней женщине позвонили якобы из Центробанка. Схема оказалась стандартной: «мошенники пытаются оформить на вас кредиты, действуйте на опережение». Кроме того, аферистка использовала «профессиональные» термины, на поверку оказавшиеся набором слов - «согласно регламентных работ оформить заявку на кредит для перехвата денежных средств из транзакционного поля банка» и тому подобные.

Кировчанка поверила собеседнице, оформила кредиты в нескольких банках и перечислила средства собеседнице, прибавив к ним личные сбережения. Общая сумма составила 2 миллиона 338 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция устанавливает личности подозреваемых.