Дмитрий Кондратов возглавил департамент городского хозяйства

Ранее Дмитрий Кондратов занимал должность замначальника ДГХ. Фото: киров.рф

Дмитрий Кондратов стал начальником департамента городского хозяйства администрации Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Кандидата на должность представил Вячеслав Симаков на заседании кировской Гордумы. По его словам, Дмитрий Кондратов - наиболее подходящий специалист среди всех заявившихся. Депутаты также поддержали решение, отметив, что он «активно принимает участие в работе общественных советов, что позволяет оперативно решать многие сложные вопросы». В итоге кандидатуру приняли большинством голосов.

Отметим, что ранее Дмитрий Кондратов занимал пост заместителя начальника ДГХ.