В Кирове мэрию через суд обязали принять на учет бесхозный объект газоснабжения

Бесхозный объект выявили на улице Семаковской. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает областная прокуратура, в ходе проверки сотрудники ведомства выявили бесхозный объект газоснабжения на улице Семаковской. Никакие меры для установления собственника или оформления в муниципальную собственность не были проведены. Администрации внесли представление еще в декабре 2022 года, однако за этим ничего не последовало.

Тогда в суд направился иск, чтобы обязать мэрию обратиться в установленном законом порядке с заявлением о постановке на учет бесхозяйного объекта газоснабжения. Требование признали законным и обоснованным.