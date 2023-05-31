В Кирове идет ремонт 12 участков улиц

На некоторых объектах подготовка уже завершена. Фото: киров.рф

В Кирове начинается ремонт на еще 12 участках дорог. Об этом рассказали в горадминистрации.

Основная часть участков расположена в Нововятском районе. Сегодня подрядчик работает на улице Островской: уложит щебенку, проведет уплотнение и проливку битумной эмульсией, после чего начнется укладка двух слоев асфальта. Общая протяженность участка - около 300 метров. Обочины также укрепят щебнем.

Ночью с 31 мая на 1 июня начнется укладка асфальта на улице Конституции - там уже закончились подготовительные работы. На следующий день специалисты приступят к ремонту участка на улице Западной. Как отметили в мэрии, благоустройство ведется круглосуточно.