На территории кировской гимназии Александра Грина откроют бюст народного артиста Василия Ланового

Василий Лановой неоднократно бывал в Кирове. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кирове 1 июня состоится открытие бюста народного артиста СССР Василия Ланового. Как сообщили в региональном правительстве, торжественное мероприятие пройдет на территории гимназии имени Александра Грина.

Бюст создал российский скульптор Салават Щербаков. Инициативу по установке поддержала поддержала вдова актера Ирина Купченко. Уточняется, что народная артистка России будет присутствовать на открытии бюста.

Отметим, что Василий Лановой неоднократно бывал в Кирове. Так, актер встречался с горожанами в Герценке и выступал на Театральной площади. Кроме того, в 2017 году народный артист присутствовал на открытии бюста Александра Грина на территории гимназии.

Напомним, что кировчане выбрали скульптурный образ памятника Александру Невскому у филармонии. В опросе приняли участие более 10 тысяч жителей.