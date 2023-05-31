В Кировской области 31 мая закончится голосование за территории для благоустройства

Проголосовать можно за одну из 118 территорий региона, указанных в списке. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

31 мая завершится голосование за территории Кировской области, которые благоустроят в 2024 году. В нем уже поучаствовали более 90 тысяч жителей.

Как напомнили в пресс-службе правительства региона, на выбор представлены 118 общественных пространств в 34 муниципалитетах. 43 места, которые наберут наибольшее количество голосов, получат благоустройство в 2024 году. В списке - парки, скверы, зоны отдыха, пустыри, которые можно превратить в новые места пребывания горожан, и так далее.

Голосование закончится 31 мая в 23.59. Поучаствовать в нем можно по этой ссылке.

Ранее мы также сообщали, что кировским депутатам предложили контролировать благоустройство города.