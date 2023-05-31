В Кирове водитель иномарки сбил 23-летнюю велосипедистку

ДТП произошло на Хлебозаводском проезде. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 30 мая, в Кирове сбили велосипедистку. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на Хлебозаводском проезде.

Так, в 17.55 у дома №11/1 водитель автомобиля «Чанган» сбил 23-летнюю девушку на велосипеде. В результате она получила травмы. Уточняется, что за рулем иномарки находился 23-летний мужчина.

Напомним, в Кирове на улице Ленина произошло задымление в автобусе с пассажирами. Водитель и кондуктор оперативно эвакуировали людей из салона.