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НовостиПроисшествия31 мая 2023 7:13

В Кирове водитель иномарки сбил 23-летнюю велосипедистку

Уточняется, что девушка получила травмы
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
ДТП произошло на Хлебозаводском проезде. Фото: vk.com/gibdd43

ДТП произошло на Хлебозаводском проезде. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 30 мая, в Кирове сбили велосипедистку. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на Хлебозаводском проезде.

Так, в 17.55 у дома №11/1 водитель автомобиля «Чанган» сбил 23-летнюю девушку на велосипеде. В результате она получила травмы. Уточняется, что за рулем иномарки находился 23-летний мужчина.

Напомним, в Кирове на улице Ленина произошло задымление в автобусе с пассажирами. Водитель и кондуктор оперативно эвакуировали людей из салона.