В поселке Косино Зуевского района впервые за 30 лет отремонтируют дорогу

Ремонт займет около месяца. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области в ближайшее время начнется ремонт участка дороги «Зуевка - Фаленки» общей протяженностью 2,5 км. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Речь идет о дороге в поселке Косино. Въезд в него и его центральные улицы не ремонтировали с 80-х годов прошлого века, что сказалось на состоянии полотна. Подрядчик, «Зуевская механизированная колонна», отремонтирует в Косино два участка: один - по просьбе местных жителей в рамках «дорожного миллиарда», второй - по поручению Александра Соколова.

Работы планируется начать в конце июня. Ремонт займет около месяца. Местных жителей заранее уведомят о сроках.