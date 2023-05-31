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НовостиОбщество31 мая 2023 6:29

В поселке Косино Зуевского района впервые за 30 лет отремонтируют дорогу

Работы начнутся в конце июня
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ремонт займет около месяца. Фото: kirovreg.ru

Ремонт займет около месяца. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области в ближайшее время начнется ремонт участка дороги «Зуевка - Фаленки» общей протяженностью 2,5 км. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Речь идет о дороге в поселке Косино. Въезд в него и его центральные улицы не ремонтировали с 80-х годов прошлого века, что сказалось на состоянии полотна. Подрядчик, «Зуевская механизированная колонна», отремонтирует в Косино два участка: один - по просьбе местных жителей в рамках «дорожного миллиарда», второй - по поручению Александра Соколова.

Работы планируется начать в конце июня. Ремонт займет около месяца. Местных жителей заранее уведомят о сроках.