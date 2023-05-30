В Кирове простятся с писателем, драматургом и журналистом Владимиром Ситниковым

Владимир Ситников скончался 28 мая на 93 году жизни. Фото: kirovreg.ru

В Кирове простятся с Владимиром Ситниковым - заслуженным работником культуры РФ, писателем, драматургом и журналистом. Его не стало 28 мая на 93 году жизни, сообщает областной Минкульт.

Владимир Ситников - почетный гражданин Кировской области, четырежды лауреат региональной премии, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и знаком «За заслуги перед городом Кировом».

Он написал более 60 книг, был удостоен премии Союза журналистов СССР. По его пьесам «Райская обитель», «Толкач из Парижа», «Во всю Канаринскую» ставили спектакли в кировском драмтеатре. Под руководством и при участии Владимира Арсентьевича выпустили многотомную «Энциклопедию земли Вятской».

Гражданская панихида состоится в большом читальном зале библиотеки имени Герцена 31 мая (вход со стороны улицы, слева от памятника Герцену). Начало - в 10.00.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким Владимира Арсентьевича.