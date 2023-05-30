В Кировской области подрядчика оштрафовали за срыв капремонта дома культуры

Подрядчику предстоит выплатить почти 400 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Как сообщает региональная прокуратура, работы шли в доме культуры поселка Пинюг Подосиновского района. В июле 2022 года администрация дома культуры заключила с подрядчиком муниципальный контракт на сумму более 4,5 миллиона рублей. В августе-сентябре компания отказалась от объекта, и договор расторгли, а организацию внесли в «черный список».

За работы взялся другой подрядчик, стоимость нового контракта составила почти пять миллионов рублей. Для этого пришлось выделить из бюджета дополнительные средства. В декабре 2022 года работы завершились.

С недобросовестной компании же решили взыскать ущерб - разницу между изначальной и конечной ценой контрактов, дополнительно выделенной на окончание ремонта. Сумма составила около 400 тысяч рублей. Прокуратура направила в суд иск, который посчитали обоснованным. С подрядчика взыскали соответствующую компенсацию в муниципальный бюджет.