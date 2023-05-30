В Кировской области с начала года более 800 детей получили высокотехнологичную помощь

В 2022 году ВМП в регионе получили более 1400 детей. Фото: Минздрав Кировской области

В Кировской области с начала 2023 года высокотехнологичную помощь получили 813 детей. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) в области оказывается по нескольким направлениям. Это педиатрия, урология, детская хирургия, офтальмология и другие. Юные пациенты проходят лечение как в кировских больницах, так и в других регионах за счет областного и федерального бюджета, а также фонда ОМС.

В Минздраве отметили, что всего в 2022 году ВМП получили 1462 ребенка - почти на 300 больше, чем в 2021 году. Добавим, что помощь доступна каждому жителю региона, необходимы только медицинские показания. Лечение проводится бесплатно по полису ОМС.