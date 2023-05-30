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НовостиОбщество30 мая 2023 14:28

В 2023 году в Верхошижемском районе ликвидируют четыре свалки вместо двух

На этом в муниципалитете завершится работа по данному профилю
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Последние четыре свалки в районе уберут в текущем году.

Последние четыре свалки в районе уберут в текущем году.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Верхошижемском районе ликвидируют четыре свалки. Об этом рассказал и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев.

В 2023 году муниципалитет получил более восьми миллионов рублей из регионального бюджета на ликвидацию двух свалок. После проведения подготовительных работ выяснилось, что на один из объектов потребуется в разы меньше средств, чем планировалось. Тогда было решено ликвидировать еще две свалки на высвободившиеся деньги.

- В этом году в Верхошижемском районе уберем последние четыре свалки. В области появится ещё один район, в котором работы по ликвидации свалок завершатся, - написал и.о. министра в своих соцсетях.