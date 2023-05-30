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НовостиОбщество30 мая 2023 12:42

В Кирове 1 июня перекроют переулок Средний

Это связано с забегами спортсменов в рамках первенства России по пятиборью
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На участка запретят движение, остановку и парковку транспорта.

На участка запретят движение, остановку и парковку транспорта.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове 1 июня перекроют участок Среднего переулка. Об этом сообщает горадминистрация.

В первый день лета в Кирове начнется первенство России по современному пятиборью среди спортсменов до 15 лет. В них поучаствуют 350 жителей 21 региона страны. Среди мероприятий - забеги на 500 и 1000 метров, которые пройдут в переулке Среднем и на территории «Вересников».

В связи с этим участок переулка Среднего от улицы Ключевой перекроют с 06.00 до 18.00. На нем нельзя останавливаться и парковаться в этот период. Движение транспорта на отрезке будет запрещено с 09.15 до 18.00.