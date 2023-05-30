В Кирове 1 июня перекроют переулок Средний

На участка запретят движение, остановку и парковку транспорта. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове 1 июня перекроют участок Среднего переулка. Об этом сообщает горадминистрация.

В первый день лета в Кирове начнется первенство России по современному пятиборью среди спортсменов до 15 лет. В них поучаствуют 350 жителей 21 региона страны. Среди мероприятий - забеги на 500 и 1000 метров, которые пройдут в переулке Среднем и на территории «Вересников».

В связи с этим участок переулка Среднего от улицы Ключевой перекроют с 06.00 до 18.00. На нем нельзя останавливаться и парковаться в этот период. Движение транспорта на отрезке будет запрещено с 09.15 до 18.00.