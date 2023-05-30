В Кирове обнаружили содержание сероводорода в воздухе на нескольких улицах

Выезд прошел вечером 29 мая. Фото: kirovreg.ru

Кировчане продолжают жаловаться на запах сероводорода в городе. Специалисты Минприроды провели выезд для исследований.

Рейд прошел 29 мая в период с 18 до 24 часов по микрорайонам Юго-Западный, Филейка, ОЦМ, Лепсе, району Дружбы, центральной части города, району старого моста, ЖК «Знак», «Метроград», «Европейские улочки», Малахит. По обращениям горожан проверили ряд улиц - Капитана Дорофеева, проспект Строителей, Московскую, Павла Корчагина, Калинина, Воровского и другие.

По данным министерства, неприятный запах ощущался на Полевой, 14, Калинина, 40, Дзержинского, 46. Специалисты взяли пробы и установили наличие в воздухе сероводорода, не превышающее 0,00206 мг/м.куб, что менее предельно допустимой концентрации - 0,008 мг/м.куб. Ведомство обещает продолжить выезды.