В Кирове к концу года обещают сдать проблемный дом на улице Горбуновой

Завершения строительства дома на улице Горбуновой ждут 87 пострадавших дольщиков. Фото: kirovreg.ru

В Кирове продолжается решение проблем обманутых дольщиков. О результатах работы сообщает областное правительство.

Так, до конца 2023 года ожидается завершение строительства дома №31 по улице Горбуновой. Тем временем ведутся работы на улице Современной. В октябре 2023 года ожидается сдача одной из секций дома №13, в декабре - второй. Идет также достройка дома №2б по улице Орджоникидзе в Нововятске.

По 17 объектам принято решение выплаты компенсации, среди них - дольщики, вложившиеся в дома №38 и 40 по Березниковскому переулку, №3 на Мичуринской, №31 на Ленина, №29 на Пугачева. Компенсации также получат дольщики 12 объектов на улице Проезжей.

Всего к концу года квартиры получат 119 обманутых жителей региона. Вопрос проблемных объектов планируется закрыть в 2023 году.