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НовостиОбщество30 мая 2023 11:28

В Кирове к концу года обещают сдать проблемный дом на улице Горбуновой

Сейчас также идут работы на еще нескольких объектов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Завершения строительства дома на улице Горбуновой ждут 87 пострадавших дольщиков. Фото: kirovreg.ru

Завершения строительства дома на улице Горбуновой ждут 87 пострадавших дольщиков. Фото: kirovreg.ru

В Кирове продолжается решение проблем обманутых дольщиков. О результатах работы сообщает областное правительство.

Так, до конца 2023 года ожидается завершение строительства дома №31 по улице Горбуновой. Тем временем ведутся работы на улице Современной. В октябре 2023 года ожидается сдача одной из секций дома №13, в декабре - второй. Идет также достройка дома №2б по улице Орджоникидзе в Нововятске.

По 17 объектам принято решение выплаты компенсации, среди них - дольщики, вложившиеся в дома №38 и 40 по Березниковскому переулку, №3 на Мичуринской, №31 на Ленина, №29 на Пугачева. Компенсации также получат дольщики 12 объектов на улице Проезжей.

Всего к концу года квартиры получат 119 обманутых жителей региона. Вопрос проблемных объектов планируется закрыть в 2023 году.