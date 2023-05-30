В Вахрушах сливали стоки в реку Моховицу

Стоки в реку сливало местное предприятие. Фото: vk.com/priroda_43

Как сообщает Министерство охраны окружающей среды Кировской области, специалисты осмотрели участок реки в районе сброса стоков и взяли пробы воды. Лабораторные исследования подтвердили факт загрязнения водоема.

По данным министерства, стоки попали в Моховицу с очистных сооружений, используемых предприятием «Гидра». Оно подлежит федеральному экологическому контролю, поэтому материалы передали в Росприроднадзор. Ведомство же обратилось в прокуратуру за согласованием проверки, однако в этом надзорный орган отказал. Как уточнили нам в пресс-службе прокуратуры, для этого не было представлено законных оснований.

- В настоящее время Росприроднадзор рассчитывает размер вреда, причиненный реке Моховице. По результатам предприятию будет направлена претензия о возмещении вреда. В случае невозмещения вреда добровольно компенсация будет взыскана с предприятия в судебном порядке, - рассказали в министерстве.