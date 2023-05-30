В Кирове работнице детсада не дали законный удлиненный отпуск

Проблему пришлось решать через суд при помощи надзорных органов. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове музыкальному руководителю отказали в законном удлиненном отпуске. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

Заявительница работала музыкальным руководителем в одном из детских садов и проводила занятия, в том числе, с детьми с ограниченными возможностями здоровья. По закону она имеет право на удлиненный ежегодный отпуск - 56 дней вместо 42. Однако руководство садика отказало женщине, и та обратилась в прокуратуру.

Ведомство подало иск в суд, чтобы обжаловать действия начальства кировчанки. Требование признали законным и обоснованным. Теперь женщине обязаны выплатить компенсации за неиспользованный отпуск и несвоевременную выплату, а также за причиненный моральный вред.