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НовостиОбщество30 мая 2023 9:20

В Кирове работнице детсада не дали законный удлиненный отпуск

Женщина обратилась в прокуратуру, чтобы восстановить справедливость
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Проблему пришлось решать через суд при помощи надзорных органов. Фото: прокуратура Кировской области

Проблему пришлось решать через суд при помощи надзорных органов. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове музыкальному руководителю отказали в законном удлиненном отпуске. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

Заявительница работала музыкальным руководителем в одном из детских садов и проводила занятия, в том числе, с детьми с ограниченными возможностями здоровья. По закону она имеет право на удлиненный ежегодный отпуск - 56 дней вместо 42. Однако руководство садика отказало женщине, и та обратилась в прокуратуру.

Ведомство подало иск в суд, чтобы обжаловать действия начальства кировчанки. Требование признали законным и обоснованным. Теперь женщине обязаны выплатить компенсации за неиспользованный отпуск и несвоевременную выплату, а также за причиненный моральный вред.