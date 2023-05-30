В магазинах Кировской области не будут продавать алкоголь 1 июня

В этот день алкоголь будет продаваться только в точках общепита. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кировской области запрещена продажа алкоголя 1 июня. Об этом напомнили в правительстве региона.

Требование установлено законодательством области. В День защиты детей запрещена розничная торговля алкоголем в торговых точках. Исключением являются объекты общепита - рестораны, бары, кафе и буфеты. Нарушителей ждут штрафы:

- для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей;

- для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, что розничная продажа алкоголя запрещена также в последнюю субботу июня в связи с празднованием Дня молодежи. В текущем году этот день выпадает на 24 число.