В Кировской области студент вытащил на берег тонущих 10-летнюю девочку и ее маму

Студенту в благодарность за спасение вручили нагрудный знак «Горячее сердце». Фото: kirovreg.ru

В Кировской области студента Ивана Чекалкина наградили за спасение утопающих женщины и ребенка. Как сообщили в региональном правительстве, 23 июля 2022 года молодой человек помог выбраться на берег маме и ее 10-летней дочке.

Уточняется, что местные жители поселка Кумены отдыхали на реке Куменка. В какой-то момент 10-летнюю девочку начало уносить течением. Мама ребенка бросилась к дочке, однако силы не рассчитала. Тогда на помощь пришел Иван Чекалкин. Ему удалось спасти обоих.

Студенту Куменского аграрно-технологического техникума вручили нагрудный знак «Горячее сердце». На церемонии присутствовали папа парня и директор колледжа. Отметим, что наградой с 2013 года поощряют молодых людей до 23 лет, которые совершили отважные поступки.

Напомним, что жительница Кировской области станет первой в регионе, кому присвоят медаль «За 50 мужественных лет с диабетом». Людмиле Жолобовой диагностировали сахарный диабет в 12-летнем возрасте.