31 мигранта наказали, 8 выдворили за границы РФ из Кировской области

Работодателей, пользовавшихся услугами иностранцев, также могут наказать Фото: Тимур ХАНОВ

К лету в Кировскую область традиционно прибывает все больше иностранных граждан. Немалая их часть трудоустраивается на строительные объекты в Кирове.

Майская проверка УМВД России по Кировской области выявила 31 иностранца, незаконно работавшего на территории столицы региона. Всех их привлекли к административной ответственности. Восьмерых решили выдворить за пределы Российской федерации.

Сейчас полицейские решают вопрос о привлечении к ответственности работодателей, пользовавшихся услугами этих иностранцев.