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НовостиОбщество30 мая 2023 6:22

31 мигранта наказали, 8 выдворили за границы РФ из Кировской области

В Кировской области выявили 31 иностранца, незаконно работавшего на территории столицы региона
Петр МАКСИМОВ
Работодателей, пользовавшихся услугами иностранцев, также могут наказать

Работодателей, пользовавшихся услугами иностранцев, также могут наказать

Фото: Тимур ХАНОВ

К лету в Кировскую область традиционно прибывает все больше иностранных граждан. Немалая их часть трудоустраивается на строительные объекты в Кирове.

Майская проверка УМВД России по Кировской области выявила 31 иностранца, незаконно работавшего на территории столицы региона. Всех их привлекли к административной ответственности. Восьмерых решили выдворить за пределы Российской федерации.

Сейчас полицейские решают вопрос о привлечении к ответственности работодателей, пользовавшихся услугами этих иностранцев.