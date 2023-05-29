В кировском сквере Семьи высадили сирень

Цель акции - поддержка военнослужащих. Фото: kirovreg.ru

В понедельник, 29 мая, в Кирове заложили сквер Семьи. Инициатива принадлежала женсовету войск РХБЗ Вооруженных сил РФ

Парковую зону обустроят на месте снесенного дома по улице Казанской, 63. Сквер заложили в честь военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Год назад одним из проектов женсовета РХБЗ стало создание парков Семьи в регионах России. Один из них теперь будет и в Кирове.

Чиновники, солдаты и юнармейцы высадили в сквере первые саженцы сирени. Цель акции - поддержка военнослужащих, - отмечают в областном правительстве.

Благоустройство новой парковой зоны должны завершить нынешним летом, ко Дню семьи, любви и верности, отмечающемуся в июле.

Ранее губернатор Соколов раскритиковал благоустройство в Кирове и призвал депутатов помочь в контроле за этими работами.